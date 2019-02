Danza sportiva, 6^ Star Cup Eta Beta Danze

Si è tenuta al palazzetto Estraforum di Prato, nei giorni 16 e 17 febbraio la 6^ Star Cup Eta Beta Danze. La competizione di danza sportiva alla quale hanno partecipato oltre 450 coppie di ballerini nazionali e internazionali divisi in categorie. La manifestazione è stata di altissimo livello tecnico, con atleti in rappresentanza di venti nazioni. La giuria di fama mondiale era composta da giudici provenienti da 15 nazioni oltre ai 40 giudici nazionali. Tra i partecipanti anche i campioni e vice campioni del mondo di danze latino-americane e i vincitori dei World Games. L’evento, a carattere internazionale, è stato organizzato dall’Associazione Eta Beta Danze con il patrocinio del Comune di Prato. Tantissimo il pubblico presente sulle tribune per questa due giorni da dove ha potuto ammirare il meglio della danza sportiva.

