Rugby U18 Elite, Cavalieri sconfitti nel derby da I Medicei Firenze

Nella 13^ giornata del campionato nazionale Under 18 Elite girone 3, presso lo stadio Chersoni di Prato, i Cavalieri Union Prato-Sesto sono stati sconfitti per 13-8 da I Medicei Firenze. Nonostante la sconfitta la squadra pratese ha disputato una buona gara, giocando sempre alla pari e sfiorando anche la vittoria contro la squadra fiorentina prima in classifica. Partita emozionante e combattuta, in cui le due squadre ben messe in campo, si sono affrontate a viso aperto senza troppi tatticismi. Il risultato lo sbloccano i padroni di casa, grazie al calcio di punizione realizzato da Magni. I fiorentini tengono alto il ritmo cercando le percussioni offensive, ma i Cavalieri si difendono con ordine, proponendosi spesso con fasi di attacco vanificate da qualche passaggio impreciso. Verso la fine della prima frazione gli ospiti realizzano la meta del sorpasso con Querci, complice un non perfetto disimpegno difensivo dei pratesi, e chiudono avanti per 7-3 la prima parte di gara.

Nella ripresa il match rimane avvincente, con i fiorentini che trasformano un calcio piazzato con Pesci. La buona reazione dei padroni di casa si concretizza con la meta segnata da Nistri, dopo una bella azione offensiva, che permette così ai tuttineri di rifarsi sotto nel risultato. Un altro calcio di punizione per I Medicei, realizzato ancora da Pesci, porta gli ospiti sul 13-8. La gara rimane aperta fino alla fine, con i Cavalieri che esercitano il massimo sforzo nella speranza di ribaltare il risultato che però rimane invariato fino al termine dell’incontro.

Marcatori c.p. Magni (3-0), m. Querci tr. Pesci (3-7); c.p. Pesci (3-10), m. Nistri (8-10), c.p. Pesci (8-13).

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO : Pani, Ravaioli, Pancini Nistri, Castellana, Magni, Ghelardini, Sghinolfi, Righini, Morelli, Ciampolini, Casciello, Rudalli, Sansone, Neculai. A disp. Di Leo, Borgioli, Attucci, Mariotti, Viazzi, Carafa, Goggioli. All. Nuti.

TOSCANA AEREOPORTI I MEDICEI : Biagini, Bonaccorsi (Migliori), Chiti R, Ciampi (Querci), Cini, Del Bono, Di Puccio, Mannelli, Metti L, Nannini, Pesci, Pracchia, Raimo, Sassi, Sestini. A disp. Cendali, Cherici, Soro, Touires, Tuci. All. Sorrentino.

