Capodanno Cinese 2019 a Prato

Si sono conclusi a Prato con la sfilata del Dragone i festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2019. L’evento è organizzato interamente dall’Associazione della comunità buddista cinese in Italia, con il contributo delle associazioni cinesi, il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Prato. Il Capodanno, detto anche Festa di Primavera, è la festa più importante per i cinesi ed è diversa dal nostro capodanno in quanto non cade in una data fissa, la data infatti può variare anche di un mese (dal 21 gennaio al 20 febbraio), in base al calendario lunare tradizionale e secondo l’astrologia cinese. Lo zodiaco cinese si basa su un ciclo di 12 anni, e ad ogni anno è associato un animale. I dodici animali sono topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Quest’anno è il 5 di febbraio e cade nel segno del maiale. Il programma nella città laniera è stato ricco di eventi, cerimonie e manifestazioni che si sono concluse con la tradizionale sfilata del Dragone, a cui hanno preso parte moltissimi figuranti anche italiani. Prato è la maggior comunità cinese in Italia e dopo Parigi e Londra è la terza in Europa, oltre ad essere una delle maggiori a livello nazionale e internazionale nel settore tessile, della confezione e del pronto moda.

