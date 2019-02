Alle ore 10,00 di domenica 17 febbraio 2019, in piazza del Ferrarese a Bari è partita la manifestazione podistica solidale “Running Heart” della due giorni della manifestazione per prendersi cura del proprio cuore.

L’evento, alla terza edizione, è stato organizzato dalla ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) con la collaborazione tecnica dell’Asd Bari Road Runners Club ”per sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita”. Patrocinato dal Comune di Bari, l’evento è stato promosso dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

Sono state molte le persone che sabato 16 c.m. hanno effettuato gratuitamente elettrocardiogrammi nel ”Villaggio del Cuore” in piazza del Ferrarese e nelle farmacie che esponevano la locandina della Running Heart, solo per chi presentava l’avvenuta iscrizione all’evento. Tutti hanno ricevuto una ”Bancomheart”, carta magnetica personale che in qualunque pronto soccorso permette al medico di turno di controllare lo stato del cuore dall’ultimo controllo effettuato in quanto i dati sono custoditi nella “Banca del Cuore” cioè in una cassaforte virtuale. I medici presenti nel Villaggio hanno spiegato l’importanza di una corretta alimentazione e attività fisica che sono i primi step per prevenire l’ipertensione ed il diabete e di conseguenza per permettere al nostro cuore di funzionare correttamente.

Per la “Running Heart” erano previsti due percorsi: la passeggiata/corsetta di 3,5 chilometri e quella di 9,30 chilometri, competitive e non. La partenza per tutti è stata da piazza del Ferrarese; per i dieci chilometri scarsi la gara si è snodata sul Lungomare, mentre per i 3,5 per i vicoletti della Città Vecchia.

Ben oltre le previsioni degli organizzatori, si stima che abbiano partecipato alla ”Running Heart 2019 circa duemila persone, tra le quali c’erano il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

I vincitori sono stati: Rodolfo Guastamacchia, Michele Uva, Enzo Trentadue; per la categoria donne, Francesca Labianca.

