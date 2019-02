Grande successo al teatro “Francesco Cilea”, per il festival “Facce da Bronzi”, in scena ieri sera a REGGIO CALABRIA. Il prestigioso premio della kermesse nazionale del cabaret, ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, giunta alla sua sesta edizione, quest’anno è stato assegnato al comico Matteo Cesca al quale è andato anche quello come miglior testo e della critica Radio Touring 104, seguito sul podio al secondo posto da Marco Bassi e al terzo da Massimiliano Angiomi. Bravissimi tutti i concorrenti giudicati da una giuria tecnica e da una composta da bambini che hanno scelto per il premio “Un sorriso per l’Unicef” il comico Massimiliano Angiomi. Il premio del pubblico invece, è stato assegnato ai Falsi d’autori mentre il premio originalità Vacatiandu al trio “I poi ve lo dico”.

Il Festival, inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 – MIBAC, è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014/2020 – azione 1 “Eventi di rilievo regionale e nazionale” e da “Funder 35 – l’impresa culturale che cresce” nell’ambito del progetto “New Theatre Training”. ( Foto Aldo Fiorenza)

