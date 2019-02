50 Anni CFC Vanni Andreoni

Oggi 9 febbraio 2019 ricorre il 50° anniversario della fondazione del Cine Foto Club Vanni Andreoni, presso il Castello Aragonese di REGGIO CALABRIA sono state allestite diverse mostre fotografiche e la storia del club dalla sua nascita ad oggi. Il club fondato e voluto da Vanni Andreoni con altri soci fondatori è stato una rampa di lancio per tanti fotoamatori che hanno frequentato e che ancora alcuni dei più anziani frequentano, un percorso lungo 50 anni pieno di attività e di soddisfazioni fotografiche con una guida come Vanni, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Con l’approvazione dell’amministrazione comunale della città è stata intitolata una piazza nel rione Gallico per ricordare una figura che ha dato lustro all’attività fotografica reggina.

