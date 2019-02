Calcio Serie D, il Prato batte la Massese

Vittoria per la squadra laniera che nella 6^ giornata di ritorno, del campionato allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 3-1 la Massese. Avvio di gara con i biancoazzurri che stentano ad impostare la manovra e gli ospiti che si chiudono bene in difesa. Per la prima vera occasione laniera bisogna aspettare il 26’ quando Rozzi lanciato in velocità non trova la porta sull’uscita del portiere. Il Prato sembra aver trovato il bandolo della matassa e inizia a spingere con maggior decisione sulle fasce, sfiorando ancora la rete con Gargiulo, il cui tiro finisce di poco al lato. Al 39’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo gli apuani rischiano l’autogol, per la deviazione di testa del difensore Lucaccini che finisce sulla traversa. Sul finire di tempo ancora un’altra occasione per i lanieri con Rozzi che di testa in tuffo non trova la porta.

Nella ripresa il Prato continua a spingere e al 13’ passa in vantaggio con Rozzi. La Massese sembra incapace di reagire e i lanieri continuano a creare occasioni pericolose con Kouassi e Tomi. Al 29’ i pratesi raddoppiano ancora con Rozzi che lanciato in velocità supera il portiere ospite. Al 37’ i lanieri calano il tris con la rete di Surraco che dal limite dell’area infila la palla all’incrocio dei pali, dove il portiere non può arrivare. Sul finire di gara gli ospiti vanno in rete con Costantini che al volo calcia in porta segnando un bel gol. Al triplice fischio il Prato conquista tre punti importanti, allontanandosi dalle zone basse della classifica.

Marcatori: 13′ e 29’s.t. Rozzi, 37′ Surraco, 41′ Costantini.

PRATO : Fontanelli; Piroli, Scianname, Bassano; Cecchi, Carli, Gargiulo, Kouassi, Tomi; Surraco, Rozzi (40’s.t. Marini). A disposizione: Demalija, Ghimenti, Ciabatti, Simaha, Abdoune, Martini. Allenatore: De Petrillo.

MASSESE: Ricci, Lecchini (35’s.t. Aldrovandi), Mariotti, Lucaccini; Posenato, Cito, Lazzoni, Brondi, Della Pina; Costantini, Molinaro N.(33’s.t. Imbrenda). A disposizione: Pinarelli, Granai, Nardini, Molinaro T., Imperatrice, Maggiari, Mazzucchelli. Allenatore: Malfanti.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

