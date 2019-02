Tennis Tavolo, seconda Giornata Rosa

Sabato 2 e domenica 3 febbraio, presso il Palazzetto Estraforum di Prato, si è svolta la “Seconda Giornata Rosa” di tennis tavolo, con la partecipazione di oltre 150 atlete delle categorie 5^, 4^, 3^ e Assoluto. Nella categoria Assoluto erano presenti le migliori pongiste italiane, oltre a numerose atlete straniere. L’evento organizzato dal Circolo Tennis Tavolo Prato 2010, in collaborazione con la FITET (Federazione italiana Tennis Tavolo), era valevole per le qualificazioni ai campionati italiani. Chiara Colantoni del Tennis Tavolo Castel Goffredo, è risultata vincitrice nella categoria Assoluto, battendo in finale l’ucraina Diana Styhar. La pongista italiana è attualmente la numero 1 della classifica nazionale e occupa la 130^ posizione nel ranking mondiale. Nella scorsa stagione ha vinto con il Castel Goffredo, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il torneo nazionale di 5^ categoria è stato vinto da Nicole Palazzo (Tennis Tavolo Novara), quello di 4^ categoria è stato vinto da Margherita Cerritelli (Tennis Tavolo Vasto), mentre quello di 3^ categoria se lo è aggiudicato Daniela Nita Viorica (Tennis Tavolo Alfieri di Romagna). Il livello della competizione è stato molto alto, con l’aumento del numero dei partecipanti. Soddisfazione da parte degli organizzatori per l’ottima riuscita di tutta la manifestazione che si è svolta davanti ad una bella cornice di pubblico.

