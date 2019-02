Il 27 gennaio è andato in scena al teatro “Cilea” di Reggio Calabria il 10° Memorial Mino Reitano, uno spettacolo pieno di emozioni con tanti artisti per ricordare ed omaggiare il cantautore reggino di Fiumara a dieci anni dalla sua scomparsa.

Il fratello di Mino, Gegè Reitano, ideatore dell’iniziativa, è soddisfatto per la riuscita dell’evento di quest’anno. La serata è stata condotta, in un modo impeccabile, dal giornalista Emilio Buttaro, coadiuvato dalla bellissima Raffaella Giuliani, presentatrice e indossatrice. Gli artisti cantanti sono stati accompagnati nella loro esibizione dall’Orchestra Moderna Mediterranea.

Ci sono stati momenti intensi di commozione quando Mino è stato ricordato da Franco Fasano, Alma Manera e da Tonino Raffa, storica voce della RAI. Durante la serata il fratello di Mino, Nino Reitano ha presentatto il suo cd “Una Musica da sogno”, una collezione contenente 20 brani strumentali e qualche inedito.

Applauditissima l’esibizione del Coro Giovanile Laudamus con la canzone di Mino “Il diario di Anna Frank” nel giorno della Memoria. Aurelio Mandica si è esibito con una sua canzone dedicata a Mino, si sono esibiti anche Alama Manera, Franco Fasano, le sorelle Scarpati, la piccola Giulia Scarcella che si è esibita con la canzone “La vita è così”, Angelo Laganà, Louis Manno, Chiara Morelli, Romina Mamo, Felice Pagano che alla fine dello spettacolo ha cantato “Calabria Mia”, Tonio Sibio, Vinz De Rosa, Clara Abbiati, Francesco Trapasso, Enzo Marcianò, Adela, Sikomoro, Paolo Sottilotta.

Spazio anche per la musica folk con l’esibizione del gruppo la “Ginestra”. Nel corso della serata il conduttore Emilio Buttaro ha salutato il cabarettista Giacomo Battaglia nel giorno del suo compleanno, commovente anche il ricordo di Franco Reitano, il fratello di Mino scomparso nel 2012. Gegè Reitano ha dichiarato di essere felice per la riuscita dello spettacolo e per le numerose attestazioni di affetto e di stima verso il fratello. Gegè ha dato appuntanmento per il prossimo anno.

(Foto di Aldo Fiorenza)

