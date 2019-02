“Viktor und Viktoria” con Veronica Pivetti, una commedia brillante andata in scena ieri sera al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è un vero successo per la Polis Cultura di Lillo Chilá che, anche quest’anno, ha realizzato un cartellone teatrale di alto livello artistico.

E ieri sera, in un gremito teatro, la storia di Viktor e Viktoria ha letteralmente stregato il pubblico reggino. Una scenografia semplice ma ricca di particolari e colori, con effetti scenici che hanno accompagnato i personaggi per i due atti. Un cast eccellente con una straordinaria Veronica Pivetti nel doppio ruolo di uomo e donna. Tanti gli applausi e i complimenti agli attori a fine serata per una storia sempre attuale che vanta la regia di Emanuele Gamba.

(Foto di Aldo Fiorenza)

