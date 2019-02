Calcio Juniores nazionali, Prato superato in casa dallo Scandicci

Sconfitta casalinga per la squadra laniera che nella 4^ giornata di ritorno del campionato Juniores nazionale, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, viene battuta per 1-0 dallo Scandicci. Avvio di gara con gli ospiti che partono forte, imprimendo alti ritmi all’incontro e sfiorando già al 1’ il gol con Parrini il cui diagonale finisce sul palo. Il Prato stenta ad entrare in partita, trovando notevoli difficoltà nell’impostare la manovra. Pochi gli sbocchi offensivi per gli attaccanti lanieri, costretti alla conclusione dalla distanza come quella di Nannini al 8’ che finisce alta sopra la traversa. Gli ospiti continuano a far gioco rendendosi pericolosi con Caniggia che al 27’ colpisce la traversa con un tiro da fuori area. Al 37’ lo Scandicci passa in vantaggio grazie alla rete realizzata da Caniggia che dopo una veloce triangolazione, calcia in porta superando l’estremo difensore in uscita. Sul finire della prima frazione sono ancora i fiorentini a rendersi pericolosi, sfiorando il raddoppio prima con Palazzo e poi con Parrini.

Nella ripresa il Prato cerca di reagire ma la manovra appare lenta e macchinosa e le conclusioni dei suoi attaccanti risultano imprecise. Lo Scandicci controlla l’incontro, difendendosi con ordine e ripartendo in contropiede. Al 31’ buona occasione per i lanieri, ma la conclusione di Adragna viene parata dal portiere. Al 37’ è Terramoto a provarci ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 40’ gli ospiti chiudono la gara grazie ancora al gol dell’ex Caniggia che sfruttando un preciso lancio entra in area, calcia forte in porta, il portiere non trattiene e la palla finisce in rete per il definitivo 2-0.

Marcatori: 37’ p.t., 40’ s.t. Caniggia.

PRATO: Gambini, Bartolizzi, Noferi, D’Orsi, Belli, Banchelli, Nannini, Gallo, Terramoto, Tatini, Del Greco. A disposizione: Cecconi, Reggiani, Iosif Sabin, Casati, Adragna.

Allenatore: Innocenti.

SCANDICCI: Camilloni, Benelli, Burchielli, Palazzo, Gelli, Pranzo, Masini, De Pascalis, Parrini, Caniggia, Giannone. A disposizione: Greco, Pucci, Gori,, Brucculeri, Rocco, Alecce, Corsi, Melandri, Carlucci. Allenatore: Burchi.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata