Calcio a 5 serie A2, la Roma vince a Prato

Brutta sconfitta per la squadra laniera che nella 2^ giornata di ritorno del campionato, al palazzetto Estraforum di Prato, viene battuta per 4-3 dalla AS Roma. La squadra pratese parte bene rendendosi subito pericolosa e sbloccando il risultato al 8’ con Everton. Il Prato sembra avere in mano le redini dell’incontro raddoppiando al 12’ con Benlamrabet. Sul doppio vantaggio i lanieri rallentano il ritmo della gara, permettendo agli ospiti di creare alcune azioni offensive. Preso coraggio la Roma accorcia le distanze al 16’ con Ghoudati e chiude la prima frazione in svantaggio per 2-1. Nella ripresa le cose cambiano, con gli ospiti più intraprendenti che raggiungono subito il pareggio al 1’ con Caique. Il Prato reagisce e al 3’ Pitondo è abile a finalizzare un veloce contropiede, riportando avanti i lanieri sul 3-2. I padroni di casa continuano a spingere e con Everton sfiorano ancora il gol. Gli ospiti sembrano più freschi mentre il Prato appare stanco, accusando anche l’assenza per infortunio di alcuni importanti giocatori. I giallorossi raggiungono il pareggio al 10’ con Diaz, abile a ribattere in rete una respinta corta del portiere. La gara si fa avvincente con le due squadre che cercano la vittoria. La Roma ci crede e al 11’ passa in vantaggio con Caique. La reazione del Prato è veemente ma il portiere ospite si dimostra insuperabile, effettuando diverse parate decisive sia su Everton che su Benlamrabet, permettendo così ai giallorossi di chiudere avanti per 4-3.

Marcatori: pt 7’43” Everton, 11’48” Benlamrabet, 15’40” Ghouati; st 0’28” Caique, 3’05” Pitondo, 9’38” Diaz, 10’42” Ghouati.

PRATO C/5: Laino, Rocchini, Grassi, Vinicinho, Benlamrabet, Pitondo, Everton, Abel, Solazzo, Siciliani, Buti, Pardal. All. Bini Conti e Carlesi.

AS ROMA: Tarenzi, Di Scala, Diaz, Pagno, Gastaldo, Caique, Ghouati, Guto, Lo Conte, Donadoni, Silvitelli, Fontanella. All. Di Vittorio.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata