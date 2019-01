Conferenza stampa del Presidente della Urbs Reggina 1914

Presso il Resort Altafiumara di VILLA SAN GIOVANNI si è tenuta in mattinata la conferenza stampa del nuovo presidente della Urbs Reggina 1914 Luca Gallo.

Nella sua prima conferenza stampa da patron della Reggina, lancia un messaggio chiaro: “La Reggina non può stare in Lega Pro e merita altre categorie. Vogliamo conquistare i playoff e vincerli per tornare in serie B”. Tanti gli obiettivi del neo patron amaranto: l’acquisizione del marchio Reggina Calcio S.p.A, il ritorno definitivo in un centro sportivo Sant’Agata rimodernato, la gestione dello stadio Granillo con opere di ammodernamento e l’apertura di un grande store in città. “Acquistare la Reggina è stata una scelta di cuore, anche perché la mia famiglia è originaria del cosentino. Dopo anni di difficoltà – dice Gallo – la Reggina tornerà tra le grandi. La mia squadra non deve sentirsi seconda a nessuno né essere umile. La mia Reggina dovrà essere presuntuosa, superba e arrogante, odiata dalle altre tifoserie e amata visceralmente dai propri tifosi”. ( Foto di Aldo Fiorenza)

