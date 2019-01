Maurizio Casagrande piace e strappa tante risate al pubblico del teatro “Francesco Cilea” di REGGIO CALABRIA con la sua esilarante commedia “Mostri a parte”. La pièce, inserita all’interno del cartellone artistico di Peppe Piromalli, ieri sera ha regalato due ore di puro divertimento e arte con un cast di attori bravissimi a tenere testa al leader Casagrande. Una squadra compatta sapientemente guidata dall’attore partenopero Casagrande nei panni di una “passata” rockstar. Il pubblico segue le vicende di Franco e della moglie Ursula e alla fine, capisce che il mondo è pieno di mostri ma per fortuna di sono ancora “mostri sacri” come Casagrande che portano in alto il nome e la storia del teatro.(Foto di Aldo Fiorenza)

