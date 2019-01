Fiera dei Fischietti di terracotta 2019

Per celebrare Sant’Antonio Abate, giovedì 17 gennaio 2019, a Rutigliano si è dato inizio alla 31^ edizione della ”Fiera dei Fischietti di Terracotta. I famosi manufatti variopinti d’argilla sono realizzati dagli abili artigiani locali con forme differenti per riprodurre noti personaggi della politica, dello spettacolo, dello sport, spesso caricature, ma anche animali e famosi personaggi dei cartoni animali. Tra queste svariate forme, la più famosa è quella del Gallo. Gallo che si trova anche in formato gigante nello spazio antistante il Museo del Fischietto in Terracotta a Palazzo San Domenico in via L. Tarantini, 28.

La giornata molto fredda del 17 gennaio non ha spaventato le tantissime le persone che hanno voluto ammirare queste opere d’arte che, in occasione della Fiera e del Concorso Nazionale dei Fischietti di Terracotta, sono esposte ogni anno sulle bancarelle e/o nel Museo.

Per tradizione, in questo primo giorno di Carnevale, tutti gli uomini di ogni età dichiarano il loro amore alle proprie donne regalando il famoso gallo-fischietto.

Durante l’evento del 17 c.m. c’è stata la tradizionale benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa di San Domenico, il lancio di palloni aerostatici mentre la Frakasso Blog e Room 70018 (Live e streaming di band e dj set) ed il gruppo itinerante ”U’SCIARABALL animavano Rutigliano. Oltre alla Fiera del Fischietto e dell’Artigianato in Terracotta Rutiglianese e agli artisti di strada, concerti bandistici, in questi giorni sarà possibile gustare i tipici prodotti della gastronomia locale.

La manifestazione continuerà sabato 19 e domenica 20 gennaio c.a. nel Borgo Antico, dove sabato 19 avrà luogo la Cerimonia di Premiazione del 31° Concorso Nazionale “Città di Rutigliano”. Hanno partecipato al concorso, in ordine alfabetico i pugliesi Altieri Trifone Antonio, Attorre Giuseppe, Capasso Patrizia, Carlucci Luca, Cerri Marilyn, Ciavarella Quagliarella, Damato Palmantonio, Didonna Paolo, Florio Gianluca, Gadaleta Pasquale, Griseta Onofrio, Lasorella Filippo, Lombardo Giuseppe, Lopez Ignazio, Obuseh Dan, Moccia Vito, Pellegrino Antonella, Samarelli G. Antonio, Sollenne Isabella, Valenzano Francesco, Vavalle Margherita e di altre regioni italiani Bruzzi Alessandra, Cavallero Maria Rosa, Corsi Francesca, Gambaretto Ettore, Gismondo Luigi, Lenti Giovanni Scordo Gianluca, Lopopolo Matteo, Nicolosi Mimma, Sponzilli Giovanni.

La maggior parte dei partecipanti produce questi manufatti da molti anni, come afferma la sig.ra Rosa Pagliarulo: ”Vito Moccia ed io lavoriamo insieme da più di 30 anni modellando e creando manufatti in argilla. Questo nuovo anno ci proponiamo di far conoscere questa antica tradizione con dei laboratori per grandi e piccini nel nostro laboratorio a Rutigliano.

Fiera del Fischietto in Terracotta 2019: 13 – 17 – 19 – 20 gennaio 2019

*Museo del Fischietto in Terracotta – Palazzo San Domenico – ingresso libero ore 9-13 / 16 – 23;

*Visite guidate nei Musei di Rutigliano – Pro Loco, Archeoclub d’Italia e Mudias con prenotazioni al 320-9041603;

*Laboratori didattici di manipolazione dell’argilla – Pro Loco con prenotazioni al 320-9041603;

*Mostra d’Arte – Associazione Contaminazione d’Arte nel Museo Archeologico;

*Comune di Rutigliano – Palazzo San Domenico – 080.4767306;

www.comune.rutigliano.ba.it – www.museodelfischietto.it

