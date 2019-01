Calcio Serie D, lanieri vittoriosi contro il San Donato Tavarnelle

Nella 2^ giornata di ritorno del campionato, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, il Prato vince per 1-0 contro il San Donato Tavarnelle, grazie allo splendido gol realizzato dal centravanti Moreo. La partita l’ha fatta il San Donato ma il Prato è stato più cinico riuscendo a capitalizzare al massimo le occasioni e conquistando tre punti fondamentali per il proseguo del campionato. Avvio di gara equilibrato, con le due formazioni che non concedono spazi per le fasi offensive. La prima occasione è per gli ospiti ma il pallonetto di Russo a saltare il portiere, non trova lo specchio della porta. Il Prato risponde con il colpo di testa di Fofana, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa sfiora il palo. E’ ancora il San Donato a rendersi pericoloso con Russo, ma la sua conclusione a botta sicura è respinta dal portiere laniero. Gli ospiti continuano a spingere mentre il Prato cerca i lanci lunghi per i suoi attaccanti. Nei minuti di recupero i padroni di casa sbloccano il risultato, grazie al gol capolavoro di Moreo. L’attaccante laniero riceve la sfera spalle alla porta, si gira prontamente calciando all’incrocio dei pali, dove il portiere ospite non può arrivare.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di abbassare i ritmi dell’incontro, mentre il San Donato preme alla ricerca del pareggio. I lanieri si limitano a difendersi con ordine, controllando le iniziative degli ospiti. Al 36’ i chiantigiani sfiorano il gol con Pozzi, la cui conclusione però è ben parata dal portiere pratese. Nei minuti di recupero sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Frosali che lanciato in velocità, tutto solo, entra in area ma la sua conclusione è respinta dal portiere laniero. Al triplice fischio finale la squadra biancoazzurra conquista tre punti importanti per la classifica e lascia il campo tra gli applausi dei propri sostenitori, oggi numerosi sugli spalti.

Marcatori: 47′ p.t. Moreo.

PRATO: Demalija, Piroli, Quinto, Scianname, Cecchi (38’s.t. Ghimenti), Carli, Gargiulo, Kouassi (26’s.t. Marini), Tomi, Moreo (44’s.t. Moussa), Fofana. A disposizione: Fontanelli, Ciabatti, Abdoune, De Simone, Rozzi, Martini. Allenatore: De Petrillo.

SAN DONATO TAVARNELLE: Signorini; Bonechi, Frosali, Zambarda; Di Renzone (7’s.t. Pozzi), Russo, Rossetti (7’s.t. Calonaci), Vecchiarelli; Giordani; Galligani, Kernezo (22’s.t. Castellani). A disposizione: Fenderico, Conti, Gemignani, Brenna, Nassi, Montini. Allenatore: Malotti.

