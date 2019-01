Rugby serie A, i Cavalieri vincono contro il Rugby Perugia

Buona prestazione, quella offerta dai Cavalieri Union Prato-Sesto, che nella 9^ giornata di campionato, allo Stadio Chersoni di Prato superano 20-13 il Rugby Perugia, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. Prima parte di gara molto equilibrata, con le due squadre che non trovano molti sbocchi offensivi. Solo verso lo scadere della prima frazione il risultato si sblocca grazie ai due calci piazzati di Puglia, che permettono ai padroni di casa di chiudere il primo tempo avanti per 6-0.

Nella ripresa sono i Cavalieri a dare maggior ritmo all’incontro, pressando gli ospiti nella loro metà campo. Al 61’ i pratesi vanno in meta con Renzoni che sfrutta al meglio un avanzamento del pacchetto di mischia. La reazione del Perugia è abbastanza sterile e i padroni di casa vanno ancora in meta con Renzoni, abile ad infilarsi nella difesa ospite. Gli umbri non mollano, riuscendo a realizzare la meta quasi allo scadere di gara con Peter Rios, ma la vittoria è dei Cavalieri che chiudono avanti per 20-13.

Marcatori 38’ c.p. Puglia (3 – 0), 40’c.p. Puglia (6 -0); 55’ c.p. Masilla (6-3), 61’ m. Renzoni tr. Puglia (13 – 3), 67’ c.p. Masilla (13 – 6), 72’ m. Renzoni tr. Puglia (20-6), m. Peter Rios tr. Masilla (20 – 13).

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO : Lunardi, Fattori (78’ ) Torri, Marzucchi, Vincenti, Pancini (78’ Bartali) Puglia, Renzoni, Casado, Reali, Fabbri (73’ Caciolli), Ruotolo (69’ Gianassi), Calamai (56’ Parri), Liguori (69’ Casini), Cesareo (75’ Rudalli), Cusimano (56’ Tallè). All. Pratichetti.

RUGBY PERUGIA: Masilla, Bellezza (70’ Milizia), Fortunato, De Leo, Vizioli, Bigarini, Paoletti, Zualdi (60’ Balucani), Mazzanti, Sonini (61’ Bellezza M.), Gatti, Wood, Pettirossi, Alunni, Cecchetti (41° Peter Rios) n. e. Bevagna, Betti, Bello, Macchioni. All. Speziali.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

