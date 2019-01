Presso il Castello Aragonese di REGGIO CALABRIA il 10 gennaio inaugurata la mostra fotografica ” Planet vs Plastic” di Randy Olson fotografo di National Geographic, aperta al pubblico fino al 4 febbraio con orari 8.30-13.30 e 15.30-19.00 (lunedì chiuso).

La mostra è una collaborazione tra Bluocean e National Geographic l’autore è un fotografo di National Geographic nonchè docente di vari Workshop.Sono 36 opere di grande bellezza e straordinarie, di denucia sopratutto vedendo dei bambini lavorare in mezzo alla plastia, una denuncia per come viene trattato l’ambiente. Le prossime tappe saranno Crotone e Catanzaro e poi in altre località di altre regioni.

© Riproduzione Riservata