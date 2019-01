Fabrizio De André, 20 anni dopo

Nel ventesimo anniversario della scomparsa del cantautore genovese Fabrizio De André, “11 gennaio 1999”, venerdì 11 gennaio 2019, anche Casarano con i Papaveri Rossi la band (per 3/5 casaranese) ha ricordato e proposto i classici (e non solo) del suo repertorio nel “Tributo a Fabrizio de André in classic”.

L’evento si è svolto nel teatro “Filograna” di Casarano ed è stato ’l’ideale per un concerto molto atteso dal numerosissimo pubblico presente e amante del famoso cantautore. Il concerto ha avuto infatti anche una chiave “classica”, grazie al coinvolgimento di un ensemble di archi che, in determinati brani, ha arricchito gli arrangiamenti, risaltandone maggiormente l’armonia. Sono state lette anche alcune poesie dell’autore.

È stato il frutto di un paziente lavoro quello dei Papaveri Rossi per omaggiare ancor più degnamente uno dei più grandi cantautori-poeti italiani. L’incasso della serata è stato devoluto alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

Walter Santoro, voce;

Antonio Bruno, chitarre;

Antonio Filograna, basso;

Claudio De Masi, tastiere, fisarmonica;

Giuseppe Pisanò, batteria, voce.

Giovanni De Micheli (pejrò)

