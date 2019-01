Grande successo per la commedia Colpo di scena di Carlo Buccirosso andata in scena ieri sera in un gremito teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

La commedia del noto attore partenopeo ha aperto la nuova stagione Le maschere e i volti 2019 della Polis Cultura di Lillo Chilà, prestigioso patron di una kermesse artistica che si è sempre contraddistinta sul territorio reggino.

Buccirosso insieme al suo cast, composto da brillanti attori, ha catalizzato l’attenzione del pubblico per oltre due ore di spettacolo strappando tante risate e applausi. Una commedia divertente che ha fatto anche riflettere sull’importanza della denuncia da parte delle donne che subiscono abusi.

(Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata