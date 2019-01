L’ex chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, ammalia Reggio Calabria ieri sera al teatro “Cilea” di Reggio Calabria.

Dodi, insieme alla sua band, si è raccontato con “Perle – Mondi senza età”, proponendo per oltre due ore e un quarto di concerto quasi 40 canzoni.

È un viaggio nella musica fatto con amici di sempre, i suoi fan che lo seguono da sempre. «“PERLE – Mondi senza età” è un progetto musicale che parte da lontano: dal desiderio di condividere un percorso artistico importante, durato una intera vita. Per la precisione, dal giugno del 1968 in cui venni arruolato come chitarrista dei Pooh fino al dicembre del 2016, quando fu decretata la fine del gruppo. Un progetto musicale che desidera portare negli giusti spazi la poetica di Valerio Negrini e di Stefano D’Orazio e la musica dei Pooh, per riscoprire insieme quei brani cui solo l’ambiente intimo e ricercato di un teatro può dare il giusto scenario e dimensione» afferma Dodi Battaglia.

(Foto di Aldo Fiorenza)

