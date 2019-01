Arte ed eventi natalizi nella Green Cave

A Monte Sant’Angelo, sul Gargano, il 15 dicembre 2018 è stato inaugurato un nuovo contenitore culturale appartenente al circolo locale di Legambiente, promotrice dell’annuale festival estivo FestAmbienteSud. Si tratta della Green Cave, un ipogeo situato al di sotto di un palazzo gentilizio che riceve accesso dalla centralissima Via Garibaldi, al numero civico 27, ed è destinato ad ospitare mostre di arte e artigianato, spettacoli musicali e teatrali, eventi di letteratura ed incontri formativi. Al suo ingresso, lo spazio espositivo e culturale è anche dotato di un punto vendita di libri, dischi e opere di artigianato artistico. L’ingresso è libero e l’apertura osserva gli orari dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.

Dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, la Green Cave ospita una mostra personale di Domenico Palena, artista del cuoio, del legno e della pietra nonché poeta montanaro. Vi sono esposte numerose sue sculture, realizzate ognuna con uno dei tre materiali suddetti e le sue miniature di antichi attrezzi di lavoro, domestici e della vita sociale e culturale della Monte Sant’Angelo del passato.

Tra gli eventi natalizi più importanti in programma vi sono: un piccolo festival del libro, svoltosi nei giorni 22 e 23 dicembre 2018; la X edizione del Teatro Civile Festival, svoltasi nei giorni 27, 28 e 29 dicembre; una serata per celebrativa del Reggae come patrimonio Unesco, che ha avuto luogo il 30 dicembre; e un incontro con due musicisti jazz per aprire l’anno nuovo, in programma per il 2 gennaio 2019.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini ritraenti:

l’interno della Green Cave (foto n. 1);

il frantoio con le poesie dell’artista locale Domenico Palena ed il manifesto della sua personale ivi ospitata (foto n. 2);

il presepe con le sculture della Madonna col Bambino e di San Giuseppe realizzate in cuoio del medesimo artista montanaro (foto n. 3);

alcuni suoi oggetti in miniatura (foto n. 4);

altre sculture e maschere in cuoio esposte in mostra (foto n. 5);

il manifesto degli eventi natalizi della Green Cave (foto n. 6).

