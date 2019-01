Presepi artistici nel centro storico viestano, 13ª edizione

Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle principali vie e piazze del pittoresco centro storico di Vieste, rinomato centro costiero del Gargano orientale, sono visitabili ben 13 presepi artistici, realizzati da volontari di diverse associazioni, componenti di confraternite, allievi di scuole locali e singoli cittadini in occasione della manifestazione natalizia “Ogni Stalla una Stella”, giunta alla sua tredicesima edizione ed organizzata dal comitato Natale nel Centro Storico e dalla Parrocchia della Concattedrale di Santa Maria Assunta, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che hanno programmato ad hoc diversi eventi religiosi e ricreativi.

Le artistiche rappresentazioni presepiali della Natività di Gesù Cristo distribuite nel borgo antico sono:

- il presepe dei catechisti collocato su uno slargo di Via Cesare Battisti in prossimità della Porta ad Alt e della Concattedrale;

- il gruppo di presepi esposti all’interno della stessa basilica, uno dei quali ha per oggetto uno scorcio del centro storico viestano con la Chianca Amara;

- il presepe dell’associazione “Natale e Amici”, allestito in Via Duomo 11;

- quello ad esso contiguo preparato, al n. civico 13, da Cummer Cuntent, una signora del posto;

- il presepe dell’associazione di diversamente abili “Angeli H”, ritraente alcuni edifici dell’antica Vieste com’erano in passato, ed a sua volta allestito in un ambiente al di sotto della sacrestia della Concattedrale;

- quello ad esso contiguo, di suggestioni orientaleggianti, realizzato dai componenti della Confraternita di San Giorgio;

- la rappresentazione vivente della scena della Natività in Via Cimaglia, a cura dei volontari della Caritas;

- il presepe allestito in Via Vesta 19, da Lorenzo Vescera, all’interno di un locale sottano già adibito a stalla;

- quello ubicato al numero civico 2 della stessa via, avente per tema Betlemme “Casa del pane” e realizzato dai giovani e dai cresimandi dell’A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi);

- il presepe dirimpettaio del Palazzo del Seggio, già sede municipale ed ora alberghiera, situato al numero civico 6 dell’omonimo largo e realizzato dai componenti dell’associazione “Amici del Seggio”;

- il presepe di Via Mafrolla 3, ivi allestito a cura della Confraternita della SS. Trinità;

- quello ubicato al numero civico 16 della stessa via, allestito dagli allievi dell’Istituto Comprensivo “Rodari- Alighieri-Spalatro”;

- un ulteriore presepe della Caritas, ubicato nella medesima via, al numero civico 29.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

il presepe dei catechisti su uno slargo di Via Cesare Battisti (foto n. 1);

una parte del presepe realizzato dai componenti della Confraternita di San Giorgio in un ambiente sottostante alla sacrestia della Concattedrale viestana (foto n. 2);

la rappresentazione vivente della scena della Natività nell’androne d’ingresso di un’antica casa di Via Cimaglia, a cura della Caritas (foto n. 3);

il presepe allestito in Largo Seggio 6 (foto n. 4);

il presepe allestito dall’associazione “Natale e Amici” in Via Duomo 11 (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

