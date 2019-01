Calcio Serie D, il Prato supera il San Gimignano

La squadra laniera torna alla vittoria nella 19^ giornata di campionato, superando allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, per 3-0 il San Gimignano.

Il Prato disputa un primo tempo sottotono, non riuscendo a trovare quasi mai sbocchi alla sua manovra, per il forte pressing attuato dagli avversari. Poche le occasioni da registrare da ambo le parti, con le due squadre impegnate prevalentemente a centrocampo. Unica occasione da registrare, quella avuta dai lanieri con Bazzoffia la cui conclusione è deviata in angolo dal portiere ospite.

Nella ripresa il Prato scende in campo più propositivo e al 15’ sblocca il risultato grazie al suo bomber Moreo, ben pescato in area da Kouassi. Passano pochi minuti e la squadra laniera raddoppia con Cecchi che di testa conclude in rete un cross di Bazzoffia. Il San Gimignano stenta a reagire, mentre il Prato continua a spingere controllando agevolmente la gara. Al 38’ la terza rete laniera realizzata ancora dal bomber Moreo che di piatto chiude in rete una bella manovra partita sulla fascia ad opera di Fofana. Il San Gimignano non si vede e la gara termina con la vittoria laniera per 3-0.

Marcatori: 15’e 38’s.t. Moreo, 17′ s.t. Cecchi.

PRATO : Demaljia; Piroli, Quinto, Scianname; Marini (29’p.t. Cecchi), Carli, Gargiulo (42’s.t. Toccafondi), Kouassi, Bazzoffia (32’s.t. Tomi); Moreo, Fofana (46’s.t. De Simone). A disposizione: Fontanelli, Ghimenti, Ciabatti, Rozzi, Abdoune. Allenatore: De Petrillo.

SAN GIMIGNANO: Chiarugi; Ticci, Paparelli (42’s.t. Cavalli), Neri; Donati, Marconcini (21’s.t. Calamassi), Michelotti, Borgarello, Orlandini (21’s.t.Micchi); Veratti, Alagia. A disposizione: Porcelli, Colibazzi, Borri, Chirullo, Giardulli. Allenatore: Ercolino.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

