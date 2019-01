Il presepe di sabbia

Nel chiostro del Convento degli Agostiniani di Scorrano, piccolo borgo della prov. di Lecce, per tutto il periodo natalizio, è possibile ammirare il grande presepe di sabbia realizzato da quattro artisti internazionali. Il progetto, frutto dell’iniziativa dell’Associazione di Volontariato “Promuovi Scorrano”, permetterà ai visitatori di ammirare questa straordinaria opera d’arte realizzata da quattro abili artisti, ovvero Leonardo Ugolini, Marielle Heessels, Mac David e Lucas Bruggemann che, con la loro bravura hanno, riprodotto i temi classici del Presepe ricorrendo alla stessa modalità di esecuzione che loro stessi hanno utilizzato in occasione di gare, nelle più famose località del mondo, aggiungendo elementi propri del territorio e della storia locale. Ugolini ha realizzato il villaggio di Betlemme, David la scena dei Re Magi intenti a seguire la stella cometa, mentre Heessels ha realizzato la Natività. L’Associazione di Volontariato “Promuovi Scorrano”, che ha elaborato e sviluppato il progetto, ha saputo come valorizzare l’immensa ricchezza di tradizioni, attraverso il patrimonio culturale, storico-artistico e professionale di Scorrano. Un tesoro prezioso che ha posto le basi per un lavoro che, da un lato, ha fatto luce sul passato, e dall’altro, ha illustrato il presente, lasciando immaginare lo sviluppo futuro. Ogni iniziativa di spessore ha attirato in questo piccolo borgo salentino migliaia di visitatori, in virtù del considerevole impegno profuso dei vari soci, che hanno sempre messo a disposizione il loro tempo e il loro lavoro.

L’esposizione del monumentale presepe è allestito all’interno del Chiostro del Convento, costruito nel XV secolo e poi ampliato nel 1700. Buon Natale (pejrò)

© Riproduzione Riservata