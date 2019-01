Presepe Vivente nel centro storico sangiovannese

Nei giorni 20 e 21 dicembre 2018 ha avuto luogo nel centro storico di San Giovanni Rotondo, sul Gargano, la prima edizione del Presepe Vivente della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Forgione, patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

I caratteristici e scenografici scorci di una parte del borgo antico e gli ambienti al pian terreno di alcune antiche abitazioni sono stati teatro di suggestive rappresentazioni sceniche, sapientemente curate nei dettagli ed aventi per oggetto antichi mestieri ed attività domestiche e sociali della San Giovanni Rotondo del passato, le quali sono state popolate da numerosi figuranti impersonati sia da alunni del suddetto istituto scolastico sia dai loro familiari. Le scene si sono susseguite lungo un percorso opportunamente segnalato che ha interessato Via Santa Caterina, Vaglio Murge, Via Cipro e Vicolo Sant’Orsola. Le rappresentazioni sceniche hanno avuto per oggetto le ricamatrici, la preparazione della pasta fresca, la cantina, il censimento, il falegname, il calzolaio, il fabbro, le fruttivendole, gli scalpellini, le lavandaie, i cestai, le cardalana, il forno, i pastori. Non sono inoltre mancati, tra le scene e sotto appositi stand, i punti per la degustazione delle specialità natalizie della cucina locale. Infine, la Scena della Natività, ha avuto luogo in una capanna allestita alle spalle della Chiesa di Sant’Orsola, nell’omonimo vicolo. Qui ha avuto luogo, la sera del 20 dicembre, alle ore 19, con la benedizione di don Giovanni D’Arienzo, parroco della Chiesa Madre di San Leonardo abate, la prima rappresentazione della Notte Santa, con la Santa Famiglia e gli angeli, la quale è stata animata ed allietata dalla presenza e dalle note degli zampognari, dall’adorazione dei Magi e dei pastori, nonché dai canti dei ragazzi del coro del predetto istituto scolastico.

Ulteriori rappresentazioni dell’evento della Natività di Gesù hanno avuto luogo al mattino e sul far della sera del giorno seguente.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la scena della Natività (foto n. 1);

la scena del censimento ed uno stand con dolci natalizi presso la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria (foto n. 2);

la bottega del falegname (foto n. 3);

la scena delle lavandaie sotto l’arco situato in Via Santa Caterina, presso la torre muraria a pianta circolare (foto n. 4);

la scena delle cardalana (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

