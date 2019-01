Il Villaggio di Babbo Natale nel centro storico sannicandrese

Dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 è in corso, nel suggestivo centro storico di San Nicandro Garganico, la manifestazione “Il Villaggio di Babbo Natale più grande del Gargano”, sapientemente organizzata dalla locale Associazione “Oro tra le mani” ed articolata in numerosi eventi ed attrazioni per allietare e stupire i visitatori di tutte le età.

Per l’occasione, numerosi volontari del suddetto sodalizio si sono da tempo impegnati al meglio non solo nel programmare ed organizzare le diverse iniziative e nella preparazione delle molteplici attrazioni, ma anche e soprattutto nell’allestimento della Casa di Babbo Natale all’interno dello storico Castello, con la stanza da letto, la cucina, l’ufficio postale, il dormitorio ed il laboratorio degli elfi, un enorme presepe, il bosco incantato e persino la zona polare col pozzo dei desideri, quest’ultima allocata in un ambiente al pianterreno dell’attiguo Palazzo Fioritto. Inoltre le due piazze su cui prospetta il Castello, Largo Colonna e Largo di Terravecchia, unite tra loro dal gotico arco di Terravecchia con la soprastante e graziosa loggetta settecentesca, sono state teatro del mercatino natalizio, con i suoi stand per l’esposizione e vendita di articoli da regalo, dolci ed altre prelibatezze tipiche di questo periodo di festa.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

lo storico Castello sannicandrese, adibito per l’occasione a sede della Casa di Babbo Natale (foto n. 1);

Babbo Natale che accoglie i visitatori nella corte interna del maniero (foto n. 2);

un particolare della stanza da letto e da ricevimento di Babbo Natale (foto n. 3);

l’enorme presepe castellano (foto n. 4);

il bosco incantato (foto n. 5);

il manifesto della kermesse (foto n. 6).

