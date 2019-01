Rugby serie A, i Cavalieri superano la Primavera Roma

Buona prestazione, quella offerta dai Cavalieri Union Prato-Sesto, che nella 7^ giornata di campionato, allo Stadio Chersoni di Prato superano per 18-8 la Capitolina Roma. Ottima la partenza dei padroni di casa che già dopo pochi minuti sono in vantaggio con il calcio di punizione realizzato da Puglia. La partita è gestita dai Cavalieri che continuano nella spinta offensiva andando in meta con Vincenti. Gli ospiti hanno una reazione e riescono ad andare a punti con D’Ottavio. I pratesi riprendono a far gioco e sfruttando anche la superiorità del pacchetto di mischia, mettono spesso in difficoltà la retroguardia della Primavera, concretizzando la loro pressione offensiva con la meta di Marzucchi. La prima frazione di gioco si chiude con i Cavalieri avanti per 15-8. Nella ripresa il ritmo della gara cala, anche se sono sempre i padroni di casa ad imporre il loro gioco. Nonostante le lunghe fasi di possesso palla i Cavalieri a causa di alcune imprecisioni non riescono ad allungare nel punteggio, realizzando soltanto un calcio di punizione sempre con Puglia. La Primavera Roma non si vede e i padroni di casa controllano agevolmente l’incontro chiudendo vincitori per 18-8.

Marcatori 5’c.p. Puglia (3-0), 12’ m. Vincenti tr. Puglia (10 -0), 22’ c.p. Salvemme (10 – 3), 28’ m. D’Ottavio (10-8), 33’ m. Marzucchi (15-8), p.t. 15 – 8; 54’ c.p. Puglia (18 – 8).

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO : Lunardi, Fattori, Marzucchi, Vincenti, Torri (79’ Cesareo), Puglia, Renzoni, Casado, Reali, Cesareo(63’ Fabbri), Ruotolo(77’ Casciello), Calamai, Liguori, Tallè, Cusimano (77’ Casini) All. Pratichetti.

PRIMAVERA ROMA: Martelletti, Merendino (71’ Marigo), Alessi, D’Ottavio (61’ Martelli), Salvemme, Alegiani, Ventola, Belloni, Gasperini (61’ Lavini), Callori, Custureri (50’Serini), Bilotti (61’Borsetti), Belcastro (38’ Risi), Venturoli (54’ Gabbutti), Serafino (50’ Sbarigia). All. Leonardi.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara

© Riproduzione Riservata