Ieri sera e si replica questa sera, al teatro Francesco Cilea di REGGIO CALABRIA è in scena la commedia “Shakespeare in love”, opera d’amore dello scrittore londinese. La commedia, unica data in Calabria, a conclusione del progetto Catonateatro organizzato dalla Polis Cultura e sostenuto dalla Regione Calabria quale evento storicizzato, tratto dalla sceneggiatura di Marc Norman e Tom Stoppard dell’omonimo film vincitore di sette premi Oscar, racconta l’amore, la passione, il dramma, gli equivoci. Una compagnia di giovani e brillanti attori tra i quali spiccano Marco De Gaudio nei panni dello scrittore Will e Lucia Lavia in Viola de Lesseps. Tra i due scoppia l’amore e una serie di eventi li metterà alla prova. Ma alla fine, come sempre, sono i buoni sentimenti a vincere, l’amore di due giovani che lottano per realizzare i loro sogni. ( Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata