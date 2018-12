Al teatro “Cilea ” di REGGIO CALABRIA,successo e Premio “Miglior Musical dell’anno” per “Flashdance”, il grande musical nella sua imponente produzione originale di “Stage Entertainment”, che ha chiuso trionfalmente “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco.

“Flashdance il Musical”, tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, ha incantato ieri sera il teatro Cilea di Reggio Calabria. Straordinari tutti gli attori, imponente la scenografia e curatissime le coreografie. Una storia attuale riportata in scena dai protagonisti Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi.( Foto di Aldo Fiorenza)

