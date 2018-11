Rugby serie A, Cavalieri sconfitti in casa dagli Amatori Catania

Brutta sconfitta, quella subita dai Cavalieri Union Prato-Sesto, che nella 4^ giornata di campionato, allo Stadio Chersoni di Prato vengono superati per 29-24 dagli Amatori Catania. Nonostante un buon avvio di gara dei padroni di casa, gli ospiti sono riusciti a sfruttare al meglio il predominio in mischia, dimostrando anche una buona carica agonistica. Nella prima frazione di gioco la squadra siciliana è andata in meta tre volte con Borina, Arrigo e Hilwa mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. I Cavalieri hanno cercato di reagire, rimanendo in partita grazie alla meta di Renzoni chiudendo però il primo tempo in svantaggio per 10-19. Nella ripresa i padroni di casa sono apparsi più propositivi, rifacendosi sotto nel punteggio con la meta di Laurendi, ma proprio nel momento di maggior spinta offensiva, gli Amatori Catania riescono a realizzare con Madero la meta che di fatto chiude la partita. Nei minuti finali i Cavalieri, mai domi, vanno in meta ancora con Laurendi, ma non c’è più tempo e la gara finisce con gli Amatori Catania vincitori per 29 a 24.

Marcatori 4’ c.p. Puglia (3 a 0), 15’ m. Borina (3 – 5), 24’ m. Arrigo tr. Madero (3 – 12), 30’ m. Hliwa tr. Madero (3 – 19), 40’ m. Renzoni tr. Puglia (10 – 19), 49’ m. Laurendi tr. Lunardi (17 – 19), 55’c.p. Madero (17 – 22), 67’ m. Madero tr. Madero (17 – 29), 72’ m. Laurendi tr. Lunardi (24 – 29).

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO : Lunardi, Laurendi, Noviro, Nannini, Bartali, (65’ Torri), Puglia, Renzoni (63’ Marzucchi), Belli, Fabbri (58’ Pagliai), Antonini (63’Conigli), Gianassi (52’ Mardegan) , Parri, Rudalli, All. Pratichetti.

AMATORI CATANIA: Arrigo, Borina, Sapuppo (70’ Greco), Camino (75′ Santocono), Parasiliti (41’ Bognanni), Madero, Giammario, Sapuppo, Matuk (74’ Ardito), Palmieri (47’ Russo – 57’ Cosentino), Giustolisi, Mammana, D’Aleo (43’ Mistretta), Russo (41’Florio), Hliwa.

All. Costantino.

