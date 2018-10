San Nicola Half Marathon 2018

Domenica 28 ottobre 2018, a Bari, si è svolta la Bari21 San Nicola Half Marathon, organizzata dalla ”Fabbrica Alla Corsa” in collaborazione con il Comune di Bari.

La sesta edizione, inserita nel calendario ufficiale della Federazione italiana di Atletica Leggere, prevedeva due gare podistiche nazionali sulla distanza di 21,097 km. e 10 km con partenza da Corso Vittorio Emanule II, di fronte al Comune, per svilupparsi sul lungomare e nella città vecchia.

Gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal, alla IAAF e i runner , che hanno voluto cimentarsi in questa gara con amici e parenti correndo per la non competitiva di 5 km., sono stati oltre 3.000. In prima fila c’erano il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, i dieci componenti della squadra del Comando militare Esercito (CME) “Puglia” in sinergia con la Brigata “Pinerolo”, capitanati dal generale di Brigata Mauro Prezioso.

Prima dell’inizio della gara, gli atleti e non sono stati benedetti da padre Giovanni Distante, il nuovo priore della comunità dei frati domenicani del convento San Nicola di Bari.

Vincitore della 21.097 km. è stato il bersagliere caporal maggiore scelto Giovanni Auciello, nonostante il fortissimo scirocco che ha impervestato su Bari, del GS Esercito col tempo di 01:13:08 , al secondo posto Gennaro Bonvino – Dynamyk Fitness e al terzo posto Vincenzo Trentadue – GS Esercito.

Per la categoria donne: Valeria Straneo, campionessa italiana in carica di mezza maratona azzurra, della Laguna Running in 01:17:56, Rossana Lo Vaglio – Amatori Potenza e al terzo posto Annamaria Magarelli – Quelli della Pineta.

© Riproduzione Riservata