Festa di San Gerardo e San Leonardo

A Sant’Agata di Puglia, comune dei Monti Dauni meridionali insignito della Bandiera arancione dal T.C.I. e del riconoscimento “Città del buon vivere” da Cittaslow per le sue bellezze storico-architettoniche, ambientali, culturali ed gastronomiche, domenica 14 ottobre 2018 ha avuto luogo la Festa in onore di San Gerardo Maiella e di San Leonardo abate, organizzata dall’omonimo comitato festa. Entrambi i santi molto venerati dalla popolazione locale, pur non essendo i patroni del paese, e sono anche festeggiati, ma solo in forma liturgica nella Chiesa dell’Annunziata o di Sant’Antonio da Padova, nei giorni delle rispettive solennità, il 16 ottobre (San Gerardo) ed il 6 novembre (San Leonardo). Inoltre il redentorista San Gerardo Maiella (Muro Lucano, PZ, 1726 – Materdomini, Caposele, AV, 1755) nel periodo in cui visse per ben 5 anni, dal 1749 al 1754, nel Santuario della Consolazione, situato nel territorio del confinante comune di Deliceto, venne più volte a Sant’Agata di Puglia, recandosi a pregare nella Chiesa Madre di San Nicola e soggiornando più volte in una vicina casa di Via Marconi che oggi lo ricorda con una lapide.

Per quanto concerne la festa in esame, la stessa chiesa santagatese dell’Annunziata è stata teatro delle funzioni religiose del triduo di preghiera, svoltosi nei giorni 13, 15 e 16 ottobre e della Santa Messa solenne domenicale delle ore 17:30 del giorno 14, al termine della quale le venerate statue di San Gerardo e San Leonardo sono state condotte in processione per le principali vie e piazze del paese dauno. Al corteo processionale hanno preso parte: i componenti del Terz’Ordine Francescano, della Confraternita di Sant’Antonio da Padova e della SS. Annunziata, del suddetto comitato festa e di altri comitati e sodalizi del posto; il parroco del paese, con i chierichetti; il simulacro di San Leonardo e poi quello di San Gerardo, entrambi condotti a spalla da portatori in abito confraternale bianco e con mozzetta nera; le autorità locali, civili e militari; il complesso bandistico locale che ha curato gli accompagnamenti musicali; e numerosi devoti locali. Lungo il percorso seguito dalla processione sono state effettuate più soste di preghiera, tra cui quella in Piazza XX Settembre, il principale luogo di ritrovo della popolazione santagatese. Il rientro dei simulacri di San Leonardo e San Gerardo nella Chiesa dell’Annunziata ha concluso la processione ed i festeggiamenti.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini che ritraggono:

le venerate statue di San Leonardo abate e di San Gerardo Maiella intronizzate nella Chiesa della SS. Annunziata (foto n. 1);

una sosta di preghiera dinanzi alla stessa chiesa, all’uscita dei due simulacri e prima della partenza della relativa processione (foto n. 2);

la statua di San Leonardo abate (foto n. 3) e quella di San Gerardo Maiella (foto n. 4), mentre vengono condotte in processione;

una sosta di preghiera in Piazza XX Settembre, la principale dell’abitato santagatese (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata