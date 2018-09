Ms. Ndileka Mandela in visita in Campania

Ndileka Mandela, nata nel 1965, la maggiore dei nipoti di Nelson Mandela, ex infermiera dell’ICU e capo dell’organizzazione di sollevamento rurale ”Thembekile Mandela Foundation in Sud Africa”, è un’attivista sociale giunta per la prima volta in Campania per una serie di incontri organizzati in occasione dell’”Ethnos Festival Internazionale di Musica Etnica”.

Il primo appuntamento si è tenuto il 24 di questo mese nel foyer del Teatro Mercadante di Napoli dove ha avuto luogo per lei una conferenza stampa.

Il 25 settembre tre appuntamenti:

- alle 10.00, ha incontrato gli studenti degli Istituti Medi, Scotellaro e Urbani di San Giorgio a Cremano.

- Alle 19.00 nella biblioteca di Villa Bruno di San Giorgio a Cremano dall’Ethnos Festival ha ricevuto il ”Premio Ethnos 2018” assegnato alla memoria di suo nonno, nel centenario dalla nascita.

- alle 20,30 ha presenziato, nel parco di Villa Vannucchi, allo spettacolo MA.MA. “ Le voci di un sogno”: teatro, musica e danza in omaggio alle figure di Nelson Mandela e Miriam Makeba.

“Sono qui per portare la voce di mio nonno Nelson Mandela – ha detto Ndileka – per parlare di rispetto e di pace, per difendere il diritto alla libertà, per sottolineare i valori della solidarietà ed ostacolare la violenza sulle donne.

Ascoltare, dialogare e rispettare il punto di vista degli altri è importante per poter trovare soluzioni a qualunque problema.

E’ ciò che ha fatto mio nonno in tutta la sua vita, superando l’apartheid. Egli si confrontava soprattutto con chi aveva pareri diversi dai suoi”.

Il premio Ethnos che le è stato consegnato, aveva la seguente motivazione:

“Per l’impegno costante nel combattere il razzismo e le ingiustizie sociali e per la continua ricerca della libertà sulla strada tracciata dal nonno Nelson Mandela”.

