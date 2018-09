Ermal Meta in concerto

Incredibile concerto di Ermal Meta ieri sera a Piazza del Popolo per la chiusura delle feste mariane in onore della Patrona di REGGIO CALABRIA. Tantissimi i fans accorsi anche dalla Sicilia per assistere al live del cantante albanese organizzato dalla Esse Concerti Srl ormai realtà imprenditoriale affermata in Calabria e non solo. Ermal si è donato al suo pubblico regalando due ore di pura musica con brani tratti dal suo ultimo album. Un successo aspettato che chiude con un meritato sold-out la festa della città.

