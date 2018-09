La Processione della Madonna della Consolazione

La Sacra Effigie della Madonna della Consolazione lascia la Basilica dell’Eremo per raggiungere la Cattedrale del Duomo a REGGIO CALABRIA. Come ogni anno, tantissimi i fedeli, le autorità civili e religiose, i portatori della Vara sono andati al cospetto della Patrona di Reggio Calabria per invocare il suo aiuto. Commozione, gioia, entusiasmo si respira già dalle prime ore del mattino lungo le strade della città sulle quali si snoda la processione religiosa. Prima delle 12, la Vara della Madonna della Consolazione entra, dopo l’ultima fatica dei portatori, la “volata”, al Duomo tra gli applausi scroscianti di fedeli e cittadini accorsi anche dalla dirimpettaia Sicilia .

