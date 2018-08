Festa patronale montagutese 2018

A Montaguto, piccolo comune dell’avellinese collocato su un’altura dominante sulla sinistra la valle del Cervaro e confinante con la Capitanata, si è svolta domenica 12 e lunedì 13 agosto, la tradizionale Festa Patronale in onore di ben tre santi.

Il giovane martire San Crescenzo da Tivoli e Maria SS. di Valleverde sono stati omaggiati, come da consolidata consuetudine, nella seconda giornata domenicale del mese con una Santa Messa solenne tenutasi alle ore 18 nella settecentesca Chiesa Parrocchiale di Maria SS. del Carmine e la conseguente processione delle rispettive e venerate statue lignee e policrome, molto partecipata dai paesani, residenti ed emigrati qui tornati per le vacanze estive, e dai turisti in loco. Il corteo processionale, con i due simulacri dei SS. Patroni condotti a spalla da montagutesi volontari in borghese, ha attraversato le principali vie del centro irpino (Piazza Antica, Via Forno, Via Marconi, Via Sauchelli, Via Roma, Largo Fiera, Corso Umberto I, Piazza Antica). Oltre che accompagnata dalle autorità locali, questa prima processione è stata animata musicalmente dai componenti del complesso bandistico “Santa Cecilia” della vicina Orsara di Puglia (FG), che hanno eseguito brani musicali religiosi e classici durante il percorso e si sono anche esibiti al rientro delle due statue sacre in chiesa. In serata, in Largo Fiera, l’ampia piazza antistante all’ottocentesca Fontana Nuova, animata per l’occasione anche da luminarie e bancarelle, si è esibita in concerto, sull’apposito palco, la tribute band di Gianna Nannini, denominata “I Maschi”.

Analogamente, il giorno seguente (13 agosto) è stato onorato di San Rocco, terzo santo della Festa patronale montagutese, sia con la Santa Messa solenne delle ore 18 nella stessa chiesa, sia con la successiva processione della venerata statua lignea e policroma, più consistente delle altre due ed anch’essa condotta a spalla da paesani volontari. Il rispettivo corteo ha attraversato Piazza Antica, Via Forno, Via Marconi, Via Sauchelli, un tratto di Via Roma, Via Spinelli, un ulteriore tratto via Roma, il Largo Fiera antistante alla Fontana Nuova, Corso Umberto, Piazza Antica. Inoltre quest’ultima processione è stata animata dagli accompagnamenti musicali eseguiti dai componenti del complesso bandistico “A. Sarni” di Ascoli Satriano (FG). In serata, sempre in Largo Fiera e sullo stesso palco, si è tenuto il concerto dell’Orchestra spettacolo “Nel blu dipinto di blu”.

Infine va ricordato che tra i Santi Patroni di Montaguto, Maria SS. di Valleverde è festeggiata ogni anno dai devoti del posto anche la terza domenica di maggio, quando, con un pellegrinaggio notturno a piedi di 17 km, si recano al rispettivo Santuario presso Bovino (FG), che raggiungono al mattino e vi rimangono per tutta la mattinata, intonando preghiere e canti popolari alla Madonna e partecipando alla Santa Messa a loro riservata. Una festa in paese, al rientro dei pellegrini, ha luogo nel pomeriggio con la processione della statua mariana valleverdina che si conserva rispettiva parrocchia.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini che ritraggono:

la processione del martire San Crescenzo da Tivoli e della Madonna di Valleverde, svoltasi domenica 12 agosto 2018 (foto nn. 1-2);

la venerata statua lignea e policroma di San Rocco, protagonista della processione del giorno seguente (foto n. 3);

le esibizioni musicali della banda musicale “Santa Cecilia” della vicina Orsara di Puglia tenutesi all’interno ed all’esterno della Chiesa Parrocchiale montagutese al termine della processione di San Crescenzo e della Madonna di Valleverde (foto n. 4-5);

il programma religioso dell’evento, tratto dal manifesto “Montaguto d’Estate 2018″ (foto n. 6).

