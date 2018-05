Italia-Australia, amichevole di pallavolo

Al PalaCalafiore di Reggio Calabria si è disputato l’incontro amichevole di pallavolo tra l’ItalVolley e la Selezione australiana. Il palazzetto era strapieno di tifosi che con grande entusiasmo hanno trascinato un’Italia sperimentale per le assenze di alcuni big come Ivan Zaysztev e Omar Juantorena.

Nonostante la sconfitta della Nazionale, Reggio Calabria ha vissuto una sana serata di sport con un pubblico straordinario. Il primo set si era concluso col risultato di 25 a 16 per l’italia, ma successivamente gli Australiani si portavano in vantaggio sul 2 a 1. Nel quarto set l’Italia stabilisce la parità ma nel tie-break l’Australia riesce a portare in porto la vittoria.

© Riproduzione Riservata