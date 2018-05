Ascensione a Sante Linne

Nella tarda mattinata di domenica 13 maggio 2018, solennità dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, a Faeto, piccolo comune dauno di lingua e cultura francoprovenzale, ha avuto luogo il tradizionale e plurisecolare pellegrinaggio dei devoti locali a Sante Linne (traduz.: “Santo Legno”).

Si tratta di un luogo sacro collocato nel territorio comunale faetano, in posizione alta e panoramica sull’alta valle del Celone e sul Sannio beneventano, il quale inoltre si situa ad un chilometro e mezzo a sudovest dall’abitato, al termine di un percorso in salita su strada comunale, immerso nel verde dei boschi e dei campi coltivati. A giustificare il nome “Sante Linne”, sul posto vi è una Croce lignea, rinforzata da una struttura metallica e collocata al di sopra di un muro di contenimento curvilineo in pietra locale che, a sua volta, sorregge una scalinata a doppia rampa che permette di avvicinarsi alla Croce stessa, per venerarla maggiormente.

Il pellegrinaggio in esame ha avuto luogo, come di consueto, al termine della Santa Messa solenne delle ore 10:30, celebrata nell’ottocentesca e neoclassica Chiesa del SS. Salvatore, unica parrocchia del paese dauno, dal rispettivo parroco don Antonio Moreno. Il sacerdote stesso ha dunque guidato, con preghiere e canti religiosi, il corteo dei pellegrini, a sua volta introdotto da una croce lignea processionale e da due cesti di panelle benedette, condotti da giovani del luogo. Una volta raggiunto il luogo sacro sopra descritto, il parroco ha tenuto il suo discorso di preghiera ed ha impartito la consueta benedizione ai fedeli ed ai campi, dopodiché ha provveduto a distribuire, insieme ai giovani della parrocchia, le panelle benedette ai fedeli, che hanno potuto degustare anche dei pezzi di formaggio offerto loro, per l’occasione, da una ditta casearia locale.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

Sante Linne, il luogo, con la Croce lignea, in cui i devoti faetani vi si recano in processione annualmente nella tarda mattinata della Domenica di Ascensione (foto n. 1);

il corteo dei pellegrini faetani mentre dal proprio paese si dirige verso il luogo sacro (foto nn. 2-3);

un momento di preghiera a Sante Linne (foto nn. 4-5);

la distribuzione di panelle benedette e formaggio locale ai fedeli che hanno preso parte al pellegrinaggio (foto n. 6).

