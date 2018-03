“Garage Gallery” 2018

Il 10 e 11 marzo 2018 si è svolta a Bari la seconda edizione della mostra settoriale di motociclette ”Garage Gallery”.

L’evento, che ha riscosso uno strepitoso successo è stato organizzato da FrankyRockerS e Donato Spinelli, dalla ”Garage Gallery”, patrocinato dal comune di Bari.Endas Bari e con il supporto dell’assessore allo sport Pietro Petruzzelli e della presidentessa del Municipio I del comune di Bari Micaela Paparella.

Nel grande spazio Palamartino Bari in via Napoli n. 260 erano esposte tante motociclette dal classic al vintage style, che abbracciano il mondo hipster ed il vintage delle due ruote. Durante le due giornate si sono svolti la ”50ini MudRun”, una corsa in un piccolo circuito sterrato all’esterno del palazzetto; il contest Barba & Mustacchi diretto ed organizzato da Nicola Borrelli e Marcello il Gitano – workshop lindy hop grazie alla scuola Pentagramma e i ragazzi de Lindy Hop Bari e le Flappers; la musica swing con successiva premiazione; le sfilate Pin up con le ragazze di Miss Monroe clothing; il mercatino vintage gestito e diretto da Popup the sunday, painter e artigiani; live rockabilly, il sabato sera, con le U.B.Dolls e il dj set di Eddy De Marco e il suo trombone, kustomizzatori, barber ed il foodtrack con carne, pesce e varietà vegana.

Soddisfatti dei risultati ottenuti per questa seconda edizione,gli organizzatori ringraziano tutti i loro partners ed espositori che hanno creduto in questo progetto . Gli organizzatori Franky Rochers e Donato Spinelli affermano: ”esistono tanti eventi nel nostro territorio, ma il Garage Gallery è unico nel suo genere per gli appassionati del mondo vintage e, soprattutto … il Garage Gallery viene una volta sola l’anno!”.

