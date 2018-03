Calcio a 5 serie A2, pareggio tra Prato e Leonardo Cagliari

Nella 7^ giornata di ritorno, al palazzetto Estraforum di Prato, i lanieri pareggiano 5-5 contro il Leonardo Cagliari, in una gara incredibile nella quale si sono fatti rimontare dal 5-2 al 5-5 negli ultimi 4 minuti dell’incontro.

Primo tempo con il Prato molto propositivo che va in vantaggio al 7’ con Vinicinho e allunga poi nel punteggio con le reti di Juanillo a metà della prima frazione. Continua a spingere la squadra di casa che chiude la prima parte di gara in vantaggio per 3-0. Nella ripresa i lanieri vanno ancora in rete con Juanillo dopo appena 10’’. Quando la gara sembrava ormai chiusa, gli ospiti riescono ad accorciare le distanze andando in rete con Tidu e poi con Demurtas, complice anche qualche decisione arbitrale molto dubbia. Sul 4-2 i padroni di casa riprendono la spinta offensiva, realizzando la rete del 5-2 ancora con Juanillo. A questo punto della gara il Prato si dimostra incapace di gestire il vantaggio, commettendo anche alcuni errori di valutazione, come l’inserimento del portiere di movimento. Gli ospiti galvanizzati dalle due marcature realizzate, attaccano insistentemente, mentre i lanieri sono costretti a subire l’iniziativa e possono solo ripartire in contropiede. Passano i minuti con i sardi che incredibilmente riescono ad andare ancora in rete con Piaz e Demurtas portandosi sul 5-4. Nell’ultimo minuto di gara gli ospiti, giocandosi il tutto per tutto e complice un Prato inerme e incapace di reagire, realizzano ancora con Demurtas la rete che vale il definitivo 5-5. Rammarico per i lanieri, visto come è maturato il risultato finale e anche in virtù del fatto che questa gara era importantissima in chiave salvezza, giocata proprio con la diretta concorrente. Ora nelle prossime gare per i biancoazzurri c’è solo da sperare in risultati migliori, visto che i play-aut sembrano sempre più vicini.

Marcatori: pt 7’47” Vinicinho, 10’11” e 10’36” Juanillo; st 0’11” Juanillo, 1’23” Tidu, 4’50” Demurtas, 10’38” Juanillo, 16’30” Piaz, 16’42” e 19’05” Demurtas.

PRATO C/5: Laino, Wallace, Birghillotti, Dopico, Petri, Veneruso, Cerciello, Vinicinho, Solazzo, Juanillo, Buti. All. Suso.

LEONARDO CAGLIARI: Lecca, Podda, Demurtas, Piaz, Cogotti, Billai,Deivison, Spanu, Tidu, Murgia, Perdighe, Cossu. All. Catta.

