Il vecchio “Manicomio”

Il vecchio Ospedale Psichiatrico di Vercelli, uno dei più grandi d’Italia, venne edificato nel 1930 nelle campagne vercellesi su un area di 125000 metri quadrati ed è composto da 20 padiglioni elevati su due piani fuori terra e un piano interrato, era in grado di ospitare fino a 3500 pazienti. Con l’avvento della Legge Basaglia nel 1978 i pazienti vennero decimati e solo i casi particolari continuarono ad alloggiare presso il nosocomio che nel 1990 chiuse definitivamente i battenti e venne abbandonato. Al suo interno gli ambulatori medici, i reparti di degenza, la cucina, la chiesa e il vecchio teatro iniziano un lento degrado.

Entrando si respira un acre odore di polvere che negli anni si è depositata su ogni cosa. A terra cartelle cliniche sparse ovunque, in cima ad ognuna di esse i nomi di pazienti arrivati da ogni dove, tutti diversi, uomini, donne, bambini ma tutti accomunati da uno stesso male, tutti descritti con un solo aggettivo “Matto”, tutti con un solo sogno in testa, “scappare”. Uscire e correre lontano da coloro che avrebbero dovuto curarli invece abusavano di loro, dai medici che con le torture riuscivano a calmare i comportamenti schizzofrenici, i comportamenti aggressivi, oppure, soprattutto ai bambini, solo perché facevano la pipì nel letto…

Nelle camere porte cigolanti che aprendole ti svelano misteri, sedie a rotelle assai consumate, letti arrugginiti, valige piene di medicinali e qualche indumento pronte per partire, a terra scarpe lise, indumenti strappati e sporchi raccontano la vita di pazienti che qui hanno vissuto, che qui hanno sofferto, che qui sono morti… In una stanza nei sotterranei, perfettamente conservato, troviamo la macchina per l’elettroshock, al centro della stanza un letto in ferro con le cinghie dove venivano legati i pazienti per riceve il “trattamento”. Nel vecchio teatro tra sedie divelte, palco sfondato e i rossi tendoni del sipario troviamo i costumi di scena dimenticati dopo l’ultimo spettacolo tra la normalità di questa “pazzia”….

