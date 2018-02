VIII^ Edizione del Premio Santo Stefano

Sabato 17 febbraio, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Prato, si è tenuta la cerimonia di premiazione dello “Stefanino d’oro”, il Premio Santo Stefano che vede come promotori dell’iniziativa la Diocesi, il Comune e la Provincia, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa di Risparmio. Il riconoscimento istituito nel 2010, ha lo scopo di premiare le aziende del territorio che si sono distinte per innovazione, salvaguardia e incremento dell’occupazione, agendo in modo etico e nel rispetto dei valori del lavoro. Alla presenza di un folto pubblico e delle più alte cariche cittadine, sono state premiate in questa VIII^ edizione le aziende; Rifinizione Cambi Luigi, Ro.ial srl e Officina Romagnoli. La Rifinizione Cambi è una tra le aziende storiche del distretto tessile pratese, operante nel settore della follatura, finissaggio e tintoria. La Ro.ial srl è un’azienda di caratura europea, specializzata nella produzione di articoli monouso in tessuto non tessuto e carta a secco. L’Officina Romagnoli è impegnata nella realizzazione di sofisticati impianti ad aria compressa utilizzati in vari settori industriali. Anche quest’anno per la realizzazione dei premi è stata incaricata l’artista pratese Gabriella Furlani che ha realizzato le tre statuette.

