“Gran Parata dei Carri e dei Gruppi” di “Carnevaloso”

Nel corso della tarda mattinata di domenica 11 febbraio 2018, ha avuto luogo a Manfredonia l’evento più atteso ed importante della 65ª edizione del Carnevale locale, vale a dire la “Gran Parata dei Carri, dei Gruppi”, un festoso corteo multicolore ed artisticamente originale che ha attraversato la più grande città del promontorio pugliese lungo il suo fronte mare, partendo da Piazza della Libertà, percorrendo Viale Aldo Moro, Piazza Marconi (dotata di tribuna e giuria) e Lungomare Nazario Sauro fino a raggiungere Piazzale Silvio Ferri, dinanzi al Castello. Madrina dell’evento è stata la siciliana Diletta Leotta, giovane conduttrice televisiva di Sky, affiancata da Matteo Perillo nella sua conduzione, e rimasta entusiasta e contenta sia della sfilata sia dell’accoglienza calorosa della gente.

Lo slogan di tale edizione carnevalesca è «Carnevaloso». Sui rispettivi manifesti, tale parola è accompagnata da un disegno policromo che ritrae “Ze Pèppe”, la maschera simbolo di questo Carnevale, rappresentato con un cappello di paglia in testa, mentre indossa una camicia gialla con un gilet multicolore e regge il mondo nella mano sinistra e con l’altra stringe una bacchetta che indica l’Italia.

Nel corso di questa “Gran Parata” hanno sfilato:

- 3 carri allegorici, di cui uno di seconda categoria:

“Renzo, avanti tutta!” realizzato dai maestri della cartapesta dell’Associazione “Compagnia del Carnevale” per celebrare gli 80 anni di Renzo Arbore, nato a Foggia il 24 giugno 1937, ed i trent’anni della sua celebre e popolare trasmissione “Indietro tutta” (1987-1988);

“Viva Topolino”, realizzato dagli artisti cartapestai dell’Associazione “Non Solo Arte” per celebrare festosamente i 90 anni del celebre personaggio dei cartoni animati disneyani e dei fumetti, creato il 16 gennaio 1928;

“Il Salvataggio”, carro di seconda categoria realizzato dai soci di “Società Universo Salute” che inscena un salvataggio in mare ed è sormontato da una barca a vela.

- 11 gruppi mascherati:

“L’isola che non c’è” dell’Associazione “La Fenice”;

“The Circus” dell’Associazione “Anime del Sud”;

“Giocando si impara …anche a carnevale” dell’Associazione “Magicaboola”;

“Il misterioso mondo delle creature leggendarie”, dell’Associazione “La Banda del Sorriso”;

“L’antico Egitto” dell’Associazione “San Michele”;

“Sogno di Vetro”, dell’Associazione “XY”;

“The Avengers”, dell’Associazione “South street movement”;

“ID&D e gli Scacciapaure”, dell’Associazione “Acli il Bracciante di Zapponeta”;

“Avatar”, dell’ITE “G. Toniolo ”;

“Dracarys: i liceali infiammano il carnevale”, del Liceo classico e scientifico “Aldo Moro”;

“Tutto torna… Roncalli mai fuori moda”, del Liceo “A. G. Roncalli”.

Allo stesso corteo hanno anche preso parte le Principesse del Carnevale (in gara tra loro per il titolo che della più bella e l’omaggio dell’outfit di una boutique locale), le Mini Majorettes della Scuola d’arti sceniche “My Dance” di Rita Vaccarella, la Banda Città di Manfredonia, la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis”, le due Bande degli Istituti Comprensivi “Croce-Mozzillo” e “Perotto-Orsini”.

Dal pomeriggio alla sera di questa domenica di carnevale, nel centro storico cittadini e turisti hanno potuto divertirsi con l’animazione per bimbi e famiglie denominata la “Città dei Balocchi”, musiche e danze popolari del Gargano “That’s all Folk”, il concerto itinerante della street band “Route 99″, la rievocazione storica della “Socia Uno, Due, Tre. Stella!” ed il concerto dei “Kartoni rianimati”.

Le altre due sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati di quest’edizione del Carnevale di Manfredonia, successive a quella descritta, sono:

- “Golden Night – Gran Parata Serale dei Carri e dei Gruppi”, in programma per martedì 13 febbraio 2018 alle ore 18:00 e condotta dal comico barese Uccio De Santis;

- “Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale dei Carri, dei Gruppi e Sfilata delle Meraviglie”, prevista per sabato 17 febbraio 2018 alle ore 18:00.

Il programma di tale edizione della manifestazione carnevalesca manfredoniana prevede inoltre numerosi altri eventi di vario genere, per tutte le età, che la rendono coinvolgente e divertente, oltre che originale.

