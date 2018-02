Seconda sconfitta consecutiva per la Viola Reggio calabria

Al PalaCalafiore di REGGIO CALABRIA dopo cinque vittorie consecutive la Viola cade per la seconda volta a distanza di cinque giorni dopo la sconfitta di Rieti.Si sperava in una partita migliore contro il Cagliari ma cosi non è stato, forse la stanchezza o qualche calo di tensione è stato fatale. In questo incontro l’ex di turno Rullo è stato incontenibile ha realizzato 34 punti 7 assist e tanto carattere a trascinare la sua squadra verso la vittoria. Il punteggio finale è stato di 81 a 93 per la squadra ospite, come al solito i tifosi sono stati fantastici sostenendo i propri beniamini fino alla fine. Domenica si gioca contro la Givova Scafati una squadra in forma che viene da 5 vittorie consecutive, in ogni caso i neroarancio devono mettere cuore e determinaziione.

