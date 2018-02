Sport e Spettacolo

Per Asiago quello dal 02 al 04 Febbraio è stato un fine settimana all’insegna dello sport e dello spettacolo.

Si sono tenuti i Campionati Italiani di Winter Triathlon e la nuova edizione di Fiocchi di Luce.

A Winter Triathlon hanno partecipato circa 150 atleti provenienti da tutta Italia e un atleta austriaco.

Nella splendida cornice del Parco Brigata Regina e Teatro Mille Pini, e alture limitrofe era impegnativo il percorso per le tre discipline: corsa, mountain bike e sci da fondo, tutti gli atleti hanno dato il massimo. Bravissimi e complimenti.

“Favola Bianca” era il titolo della nuova edizione di “Fiocchi di Luce” , lo spettacolo piromusicale della città di Asiago, che si è svolto dal 2 al 4 Febbraio.

Tre serate spettacolari con fuochi d’artificio a ritmo di musica.

La prima serata della manifestazione, venerdì 2 febbraio (ore 22.00), si è svolta in Piazza Carli, in quanto quest’anno si è voluto coinvolgere anche il centro cittadino, mentre per le altre due serate sabato 3 febbraio (ore 22.00) e domenica 4 febbraio (ore 18.00),si è ritornati all’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago.

Con “Favola Bianca” si è voluto celebrare la magia della neve, ogni serata aveva un titolo da fiaba con uno spettacolo diverso.

Venerdi 2 Febbraio attorno alla fontana del Fauno di Piazza Carli è andata in scena “La Regina dei ghiacci” una creatura mitologica che colorava il mondo di bianco portando in vita creature ammantate di luce.

Per le altre due serate come per le passate edizioni all’ aeroporto Sartori. Lo show di Sabato era dedicato al bosco “Il racconto del Bosco”, mentre Domenica una serata veramente da fiaba con lo show “C’era una volta” dedicato alle favole e alla fantasia tutto questo per invitarci a non smettere mai di sognare.

Fiocchi di Luce è una grande festa spettacolo ormai diventato un appuntamento molto atteso dagli abitanti e che riesce inoltre a richiamare miglia e migliaia di turisti, tutti pronti per sognare con naso all’ insù

Foto: 1,2,3,4,5, Fiocchi di Luce;

foto 6,7,8,9,10 Campionati Italiani Triathlon

