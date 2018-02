Mostra Frida Kahlo di Leo Matiz

Nel Museo Civico di Bari dal 28 ottobre 2017 fino al 15 gennaio2018 – prorogata per il grandissimo successo che sta riscuotendo al 18 febbraio 2018 – si sta svolgendo la mostra ”Frida Kahlo nella Casa Azul – Macondo mito e realtà”. La mostra è promossa e sostenuta dal Comune di Bari, dalla Fondazione Leo Matiz, organizzata dall’associazione Ecomuseo Vallalta e dal Consorzio Idria e patrocinata dell’Ambasciata della Colombia in Italia e dell’Ambasciata del Messico in Italia.

La mostra è approdata a Bari grazie alla figlia del colombiano Leo Matiz, Alejandra, che ha voluto in questo modo rendere omaggio alla città natale della sua grande amica Magda che il padre ritrasse a Caracas nella foto del 1957 “Magda e il nano” che apre la mostra. Dopo diversi anni Magda, nata a Bari vecchia ed emigrata nel Nuovo Continente, scopre di essere stata ritratta a sua insaputa da uno dei principali protagonisti della fotografia del Novecento, Leo Matiz, in quest’immagine che, acquisita dal MoMa di New York, è diventata il simbolo d’amabilità nei rapporti umani – di due culture come quella latino-americana e quella mediterranea, che tanto hanno in comune.

L’esposizione si sviluppa in tre diverse sezioni: il piano terra che parte appunto dall’immagine di Magda e il nano: nella stanza adiacente, su un maxi schermo vengono proiettate le immagine di Frida Kahlo; il primo piano vede, grazie alla concessione della Fundaciòn Leo Matiz, l’esposizione di oltre cinquanta ritratti fotografici originali e firmati dall’autore della sua grande amica pittrice messicana Frida Kalho nella Casa Azul di Coyoácan, agli inizi degli anni Quaranta del Novecento; sul terrazzo del secondo piano sono esposte sessanta immagini evocative di uno spettacolare mondo tropicale, Macondo, della sua terra natale, Aracataca, degli abitanti della costa colombiana nelle loro attività quotidiane. La sezione dedicata alle nuove progettualità per la formazione delle giovani generazioni è dedicata ad Antonio e Magda Massarelli; opere tattili di Meo Castellano e Pino Massarelli con Nel bianco e nero la materie e il colore – Omaggio a Matiz.

Info: Museo Civico di Bari – Strada Sagges, 13 nella città vecchia.

Lunedì, mercoledì e giovedì h. 10.00 – 18.00

Venerdì e sabato h. 10.00 – 19.00

Domenica h. 10.00 – 18.00

