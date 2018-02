La Maratonina dello Jonio – 10° Edizione

Giunto alla decima edizione “la maratonina dello Jonio” si è corsa domenica 28 gennaio a Gallipoli,

L’evento organizzato dall’associazione Atletica Anxa, guidata dal presidente Claudio Polo, in collaborazione con la Federazione italiana, con il Comune di Gallipoli, Caroli Hotels e diversi sponsor locali, è inserito nel sito ufficiale Cronogare che mette insieme le gare podistiche del circuito nazionale; negli anni è diventato un appuntamento di punta dello sport salentino e attira centinaia di atleti da tutta Italia. La mezza maratona gallipolina si è corsa sulla distanza di 21,097 metri e vanta la partecipazione di circa mille podisti. Tanti i nomi importanti che, anche quest’anno, si sono sfidati lungo lo Jonio: torna il campione nazionale Alberico Di Cecco, classe 1974, vincitore lo scorso anno e vincitore della maratona di Roma nel 2005; la federazione inoltre ha iscritto quattro atleti, Renè Cuneaz, Francesco Puppi, Bernard De Matteis e Nadir Cavagna, tutti professionisti. A tagliare per primo il traguardo è stato il bergamasco Nadir Cavagna (Valle Brembana) che ha chiuso in 1h10’17”, un secondo più veloce dei due corridori coi quali ha condiviso il podio, il valdostano Renè Cuneaz (Pro Patria Milano) e il comasco Bernard Dematteis (Corrintime), entrambi al traguardo col medesimo tempo. Dal Settentrione arriva anche il quarto classificato Francesco Puppi (Como), poi il primo pugliese, Luigi Zullo di Santeramo in colle al quinto posto, a seguire Marco Barbuscio di Castiglione Cosentino e, appunto, Di Cecco e Dell’Assunta. In top ten un altro salentino, Gianluca De Salvo, tesserato per “La Mandra” Calimera, tra le donne, ad imporsi è stata Daniela Tropiano “pettorale 25″ con un tempo di 01:27:54 (atletica Monopoli),seconda classificata la gallipolina Luana Boellis (pettorale 7) con 01:28:44 (Asd Carovigno) ,una curiosità: a tagliare ultima il traguardo la settantatrenne Saracino Palmira con il pettorale 177 con un tempo di 02:41:57 (S.S.Grecia Salentina Martano) . Una bella giornata di sport e di sole, tutti soddisfatti gli organizzatori e si sta lavorando già per l’undicesima edizione, appuntamento al prossimo anno.

