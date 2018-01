624esimo Carnevale di Putignano 2018

In Puglia, domenica 28 febbraio 2018 – alle ore 15,30 – ha preso il via la 624esima edizione del Carnevale di Putignano – ”Chi ride vive di più” – che quest’anno ha come tema ”Gli Eroi”, interpretato come sempre in maniera ironica e satirica. Il Carnevale di Putignano è uno dei più antichi d’Europa (1394), anno in cui ci furono i festeggiamenti per lo spostamento delle reliquie di Santo Stefano Martire da parte dei Cavalieri di Malta.

Tantissimi sono stati i visitatori che hanno invaso la cittadina pugliese per divertirsi e assistere alla famosa sfilata dei carri giganteschi di cartapesta e di quelli minori con numerosissimi figuranti che ballavano sui carri e/o davanti ad essi sul corso principale.

Tra i maxi carri si aggirava in bicicletta Farinella, l’allegra maschera simbolo di Putignano, che deve il suo nome ad un tipico piatto putignanese preparato con le farine di ceci e orzo tostato. Indossa un gonnellino rosso e blu (colori simbolo della città) un cappello a tre punte cioè i tre colli su cui nasce il comune ed ha il naso rosso.

I carri in concorso in ordine di uscita del 28 gennaio 2018 sono: “Eroi per Forza” dei maestri cartapestai Franco Giotta e Marino Guarnieri; “Gli Immortali” di Vito e Paolo Mastrangelo; “L’Odissea dell’Io ovvero è l’uomo il vero eroe” di Pinuccio Nardelli; “Tasse e Tributi, che Robin ci aiuti” di Domenico Impedovo; “Odissea nello strazio” di Deni Bianco; “Eroi?! Sconfitti” di Lello Nardelli; “Eroi Cercasi” di Angelo Loperfido.

1. ”Eroi per Forza” – al centro del carro c’è l’eroe italiano che con grande sforzo soccorre i migranti;

2. ”Gli Immortali” – eccoci a due supereroi dell’Immortalità: il Cavalier Berlusconi e Matteo Renzi, presentati come marionette i cui fili sono sostenuti da una grande maschera centrale allegra cioè noi cittadini che ridiamo amaramente perché votiamo chi invece vive di vita propria;

3. “L’Odissea dell’Io ovvero è l’uomo il vero eroe” – narra del viaggio dell’eroe uomo nell’odissea della vita; eroe che si costruisce il proprio cavallo di Troia per superare le tristezze, i dolori, le paure, gli inganni, le tentazioni;

4. ”“Tasse e Tributi, che Robin ci aiuti” – fa riferimento a Robin Hood, principe dei ladri, eroe popolare, associandolo ad un eroe moderno che dovrebbe livellare le disparità per costruire una società fondata sull’eguaglianza e sulla giustizia contro chi si è impossessato del potere con la forza;

5. “Odissea nello strazio” presenta il cavallo di Troia e l’eroe Ulisse per chiederci “dove sono gli eroi oggi?”;

6. “Eroi?! Sconfitti” – i componenti della squadra juventina insieme all’allenatore Massimo Allegri sono presentati come eroi moderni che hanno coraggio, forza, abnegazione e temperanza sebbene, dopo tantissime vittorie calcistiche in campo italiano ed europeo, abbiano rovinosamente perso contro il fortissimo Real Madrid nella Finale di Champions League 2017;

7. ”Eroi cercasi” – è la ricerca di eroi che risollevino le sorti della “Principessa Italia” che versa in un sistema instabile ed in grosse difficoltà, vedasi debito pubblico, disoccupazione, debito pubblico e privato, sfiducia nel futuro e sistema bancario in estremo affanno;

Info:

Date delle sfilate: domeniche 28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio e martedì grasso 13 febbraio 2018;

Costo: abbonamento alle 4 sfilate € 16; 28 gennaio € 7; le altre sfilate € 9; tribuna € 22 per tutti i 4 giorni.

