Torna la danza sportiva

A Foligno, città europea dello sport 2018, sono tornati i Campionati Italiani Assoluti di danza.

Dal 25 gennaio a tutto il 28 gennaio il Pala Paternesi, il maggiore palazzetto dello sport cittadino e secondo solo al Pala Evangelisti perugino , ha visto sulla pista circa 1200 coppie formate da ballerini per le categorie 14/15 anni, 16/18 anni e 19/oltre che si sono sfidate per l’assegnazione dei Campionati Italiani Assoluti, una gara di alto livello che apre le porte ai Campionati Europei. Le discipline prevedevano Danze Standard, Danze Latino Americane e combinata 10 danze.

La risposta degli atleti alla scelta di Foligno come sede dei campionati assoluti, dopo dieci anni, è stata molto positiva, come ha assicurato il presidente federale Michele Barbone perché “la maggior parte dei ragazzi è cresciuta a Foligno dal punto di vista sportivo”.

Prossimo appuntamento a Foligno dal 1 al 4 febbraio per il Campionato Italiano Senior e Assoluto. Le discipline previste sono Danze Standard, Danze Latino Americane e Combinata 10 danze.

